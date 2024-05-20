Альфлорекс капсули туба, №30 - Одеса (463222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
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Одеса, вул. Катерининська, 48
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Польська, 14
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Одеса, вул. Канатна, 78
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Одеса, вул. Академічна, 16-Б
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
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Одеса, вул. Марсельська, 32/3
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Експрес фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26