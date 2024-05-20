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Альфлорекс капсули туба, №30 - Одеса (463222) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
1053,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
945,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
966,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
966,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
1032,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
1065,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
1065,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (5)
961,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
991,20 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
961,70 грн
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1331,40
Економія: -312,10 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (1)
1279,10
Економія: -259,80 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (2)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн