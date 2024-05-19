Альфлорекс капсули туба, №30 - Львів (463222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47