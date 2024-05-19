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Альфлорекс капсули туба, №30 - Львів (463222) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
1111,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
970,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (2)
880,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
1107,30 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: упаковка (1)
958,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (1)
1279,10
Економія: -259,80 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (2)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1331,40
Економія: -312,10 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (2)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Всього: упаковка (2)
1212,50
Економія: -193,20 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (4)
1182,10
Економія: -162,80 грн
1019,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
991,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн