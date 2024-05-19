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Альфлорекс капсули туба, №30 - Київ (463222) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (4)
1182,10
Економія: -162,80 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (2)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Всього: упаковка (2)
1212,50
Економія: -193,20 грн
1019,30 грн
Експрес фарм
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1331,40
Економія: -312,10 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
1267,60
Економія: -248,30 грн
1019,30 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1019,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
948,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
886,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Висоцького, 8
Всього: упаковка (1)
996,20 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
978,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (2)
1207,00
Економія: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (1)
1279,10
Економія: -259,80 грн
1019,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
961,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
1065,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (5)
961,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
1053,80 грн