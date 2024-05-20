Артижель розчин для перорального застосування саше 10 мл, №20 - Запоріжжя (457574) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Всього: упаковка (2), саше (2)
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), саше (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), саше (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Всього: упаковка (116)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00