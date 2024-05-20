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Артижель розчин для перорального застосування саше 10 мл, №20 - Запоріжжя (457574) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
320,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
340,00
Економія: -48,00 грн
292,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
380,00
Економія: -88,00 грн
292,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), саше (2)
334,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), саше (9)
372,24
Економія: -53,46 грн
318,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), саше (8)
346,34
Економія: -51,35 грн
294,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: розчин для перорального застосування (10)
355,99
Економія: -53,29 грн
302,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
340,00
Економія: -48,00 грн
292,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), саше (15)
340,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
340,00
Економія: -48,00 грн
292,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2), саше (9)
417,90
Економія: -116,60 грн
301,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -31,29 грн
302,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), саше (11)
334,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), саше (2)
348,28
Економія: -39,32 грн
308,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
330,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
340,00
Економія: -48,00 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), саше (18)
356,32
Економія: -61,36 грн
294,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), саше (16)
349,97
Економія: -55,11 грн
294,86 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), саше (3)
395,30
Економія: -89,60 грн
305,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
320,60 грн