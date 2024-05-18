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PENTAVEN® FAST 500 таблетки, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (452274) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
421,75 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (1)
469,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, бульв. Просвіти, 19
Всього: упаковка (1)
421,75 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом