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Аделів капсули, №30 - Запоріжжя (413556) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1042,27
Економія: -63,73 грн
978,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
961,99
Економія: -111,31 грн
850,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
935,80
Економія: -43,80 грн
892,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
991,32
Економія: -43,32 грн
948,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
933,75
Економія: -41,75 грн
892,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
1039,20
Економія: -60,66 грн
978,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1025,40
Економія: -145,53 грн
879,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
927,28
Економія: -58,06 грн
869,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
960,50
Економія: -42,50 грн
918,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
1010,53
Економія: -59,44 грн
951,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
925,17
Економія: -31,72 грн
893,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1), капсули (1)
842,20
Економія: -29,50 грн
812,70 грн
Аптека шар@
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Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
Всього: упаковка (1)
940,67
Економія: -38,87 грн
901,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
928,21
Економія: -34,76 грн
893,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
942,14
Економія: -48,69 грн
893,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
945,19
Економія: -49,19 грн
896,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
963,15
Економія: -49,35 грн
913,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
931,51
Економія: -38,06 грн
893,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
967,03
Економія: -57,23 грн
909,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
942,42
Економія: -44,62 грн
897,80 грн