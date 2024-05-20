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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ЧОРНА СМОРОДИНА 30 г, №1 - Одеса (406684) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (24)
19,36
Економія: -1,52 грн
17,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (24)
21,50
Економія: -1,89 грн
19,61 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (23)
18,98
Економія: -1,61 грн
17,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
21,26
Економія: -2,60 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (20)
19,26
Економія: -1,42 грн
17,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (24)
21,55
Економія: -2,12 грн
19,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (19)
18,91
Економія: -1,54 грн
17,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (11)
18,96
Економія: -3,13 грн
15,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (10)
19,54
Економія: -2,72 грн
16,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
19,17
Економія: -3,27 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (19)
18,96
Економія: -1,76 грн
17,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (10)
19,52
Економія: -3,21 грн
16,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
21,25
Економія: -2,51 грн
18,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (12)
19,24
Економія: -2,11 грн
17,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (12)
18,87
Економія: -1,59 грн
17,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (24)
21,70
Економія: -1,99 грн
19,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (8)
18,87
Економія: -3,17 грн
15,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (12)
19,04
Економія: -1,91 грн
17,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (10)
19,04
Економія: -1,53 грн
17,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (11)
19,06
Економія: -1,78 грн
17,28 грн