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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ЧОРНА СМОРОДИНА 30 г, №1 - Львів (406684) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
19,55
Економія: -2,11 грн
17,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (12)
19,02
Економія: -1,34 грн
17,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (12)
20,97
Економія: -1,81 грн
19,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (9)
19,54
Економія: -3,38 грн
16,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (12)
19,21
Економія: -1,37 грн
17,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (12)
19,42
Економія: -1,91 грн
17,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (4)
19,17
Економія: -2,77 грн
16,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (11)
19,53
Економія: -4,01 грн
15,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (9)
21,01
Економія: -2,01 грн
19,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (5)
19,21
Економія: -1,70 грн
17,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (12)
19,16
Економія: -1,57 грн
17,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
19,47
Економія: -1,87 грн
17,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (12)
19,04
Економія: -1,76 грн
17,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (6)
19,41
Економія: -2,67 грн
16,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (10)
19,42
Економія: -1,72 грн
17,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (11)
19,16
Економія: -1,72 грн
17,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
Всього: упаковка (22)
21,04
Економія: -1,33 грн
19,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (11)
21,07
Економія: -1,07 грн
20,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (8)
17,92
Економія: -1,67 грн
16,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
Всього: упаковка (11)
19,20
Економія: -1,69 грн
17,51 грн