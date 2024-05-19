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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ЧОРНА СМОРОДИНА 30 г, №1 - Харків (406684) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
17,53
Економія: -2,49 грн
15,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
18,87
Економія: -2,62 грн
16,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (10)
19,10
Економія: -2,04 грн
17,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
17,48
Економія: -2,94 грн
14,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (10)
18,96
Економія: -2,51 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (11)
19,15
Економія: -2,53 грн
16,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (12)
19,26
Економія: -1,75 грн
17,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
19,53
Економія: -3,21 грн
16,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (7)
17,43
Економія: -2,89 грн
14,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
19,18
Економія: -1,98 грн
17,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (8)
19,53
Економія: -2,09 грн
17,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (10)
18,89
Економія: -2,57 грн
16,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (6)
17,84
Економія: -2,31 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (9)
17,26
Економія: -2,77 грн
14,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
17,35
Економія: -2,81 грн
14,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (4)
19,29
Економія: -1,69 грн
17,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (9)
17,48
Економія: -2,94 грн
14,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (12)
21,38
Економія: -1,95 грн
19,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (9)
17,60
Економія: -2,29 грн
15,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (10)
20,94
Економія: -1,59 грн
19,35 грн