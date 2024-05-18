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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ЧОРНА СМОРОДИНА 30 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (406684) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (10)
18,02
Економія: -3,35 грн
14,67 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (5)
20,94
Економія: -1,51 грн
19,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
19,05
Економія: -1,37 грн
17,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (10)
19,01
Економія: -1,57 грн
17,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (24)
19,45
Економія: -3,55 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (7)
19,30
Економія: -2,56 грн
16,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (24)
17,59
Економія: -1,93 грн
15,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (10)
19,29
Економія: -2,84 грн
16,45 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (6)
17,77
Економія: -2,04 грн
15,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (8)
17,81
Економія: -1,56 грн
16,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (12)
19,25
Економія: -1,65 грн
17,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (6)
19,57
Економія: -1,63 грн
17,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (6)
21,61
Економія: -2,53 грн
19,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (6)
21,13
Економія: -1,28 грн
19,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (6)
19,87
Економія: -2,23 грн
17,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (9)
19,37
Економія: -1,93 грн
17,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (4)
19,40
Економія: -1,63 грн
17,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (6)
18,93
Економія: -1,09 грн
17,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (11)
19,18
Економія: -2,87 грн
16,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
Всього: упаковка (5)
19,31
Економія: -2,84 грн
16,47 грн