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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧНИЙ МІКС + ІНЖИР 30 г, №1 - Запоріжжя (406681) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
21,37
Економія: -2,21 грн
19,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
18,71
Економія: -2,02 грн
16,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (12)
19,03
Економія: -2,41 грн
16,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (6)
21,02
Економія: -1,17 грн
19,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
19,27
Економія: -1,33 грн
17,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (6)
19,20
Економія: -1,26 грн
17,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
21,40
Економія: -4,33 грн
17,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (8)
19,15
Економія: -1,34 грн
17,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (3)
19,11
Економія: -2,37 грн
16,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
18,84
Економія: -1,03 грн
17,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (4)
21,46
Економія: -2,30 грн
19,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (6)
18,85
Економія: -0,91 грн
17,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (4)
19,56
Економія: -1,62 грн
17,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (12)
19,13
Економія: -1,29 грн
17,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (7)
19,16
Економія: -1,39 грн
17,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (5)
19,24
Економія: -1,30 грн
17,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (5)
19,24
Економія: -1,96 грн
17,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (5)
18,88
Економія: -1,44 грн
17,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (4)
19,11
Економія: -2,80 грн
16,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (5)
19,35
Економія: -2,75 грн
16,60 грн