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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧНИЙ МІКС + ІНЖИР 30 г, №1 - Львів (406681) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
19,55
Економія: -2,11 грн
17,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (10)
18,47
Економія: -0,88 грн
17,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (11)
19,35
Економія: -2,22 грн
17,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (12)
19,02
Економія: -1,34 грн
17,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (8)
19,14
Економія: -2,60 грн
16,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
19,11
Економія: -2,13 грн
16,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (15)
18,91
Економія: -1,63 грн
17,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (8)
19,36
Економія: -2,08 грн
17,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (5)
19,41
Економія: -2,28 грн
17,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (9)
19,54
Економія: -3,38 грн
16,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (10)
19,55
Економія: -3,17 грн
16,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (10)
19,21
Економія: -1,37 грн
17,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (12)
19,42
Економія: -1,91 грн
17,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (3)
19,17
Економія: -2,77 грн
16,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (9)
18,85
Економія: -2,40 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (9)
19,53
Економія: -4,01 грн
15,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (5)
18,90
Економія: -1,13 грн
17,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (7)
18,91
Економія: -1,07 грн
17,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (9)
21,01
Економія: -2,01 грн
19,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (8)
19,16
Економія: -1,57 грн
17,59 грн