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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧНИЙ МІКС + ІНЖИР 30 г, №1 - Харків (406681) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
18,95
Економія: -1,89 грн
17,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
17,53
Економія: -2,49 грн
15,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
19,13
Економія: -2,24 грн
16,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
18,87
Економія: -2,62 грн
16,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (6)
19,12
Економія: -1,75 грн
17,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (8)
16,97
Економія: -1,07 грн
15,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
19,53
Економія: -2,71 грн
16,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (10)
19,10
Економія: -2,04 грн
17,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (7)
17,48
Економія: -2,94 грн
14,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (9)
17,60
Економія: -2,01 грн
15,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (8)
19,17
Економія: -2,04 грн
17,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (9)
18,96
Економія: -2,51 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (10)
19,15
Економія: -2,53 грн
16,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (12)
17,83
Економія: -1,80 грн
16,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
19,26
Економія: -1,75 грн
17,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (11)
17,26
Економія: -1,53 грн
15,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
19,53
Економія: -3,21 грн
16,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (4)
17,43
Економія: -2,89 грн
14,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
19,18
Економія: -1,98 грн
17,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (6)
19,53
Економія: -2,09 грн
17,44 грн