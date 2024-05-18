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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧНИЙ МІКС + ІНЖИР 30 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (406681) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (3)
19,05
Економія: -1,37 грн
17,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
17,72
Економія: -1,92 грн
15,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (6)
19,01
Економія: -1,57 грн
17,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (9)
17,28
Економія: -1,18 грн
16,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (7)
13,92
Економія: -1,84 грн
12,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (12)
12,66
Економія: -1,39 грн
11,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (9)
19,29
Економія: -2,84 грн
16,45 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (12)
19,25
Економія: -1,65 грн
17,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (10)
19,57
Економія: -1,63 грн
17,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (10)
13,66
Економія: -1,08 грн
12,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (6)
19,33
Економія: -2,26 грн
17,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (6)
18,90
Економія: -1,09 грн
17,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (5)
19,06
Економія: -2,10 грн
16,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (8)
19,09
Економія: -1,49 грн
17,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
19,11
Економія: -1,30 грн
17,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (3)
17,91
Економія: -2,01 грн
15,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (2)
17,56
Економія: -2,30 грн
15,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (5)
19,37
Економія: -1,93 грн
17,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (12)
18,97
Економія: -2,72 грн
16,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (8)
19,40
Економія: -1,63 грн
17,77 грн