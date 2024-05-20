PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Запоріжжя (390808) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 138
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Ахматової Анни, 49
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38