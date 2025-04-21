Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
208,36
Економія при броні: -29,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
187,03
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,08
Економія при броні: -8,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
178,28
Економія при броні: -7,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
183,80
Економія при броні: -12,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
95,55
Економія при броні: -10,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
187,79
Економія при броні: -16,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
96,65
Економія при броні: -5,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
104,28
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
191,06
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
92,85
Економія при броні: -3,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -13,10 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
214,36
Економія при броні: -2,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Келецька, 106-А
6.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -13,10 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
187,64
Економія при броні: -8,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
192,44
Економія при броні: -12,20 грн