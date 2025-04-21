Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
205,70
Економія при броні: -11,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
106,48
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
210,22
Економія при броні: -12,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,76
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
104,00
Економія при броні: -7,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
106,02
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
205,76
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
207,63
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,98
Економія при броні: -6,70 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
209,05
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
104,19
Економія при броні: -6,88 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
205,24
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
207,62
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
208,88
Економія при броні: -14,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
206,23
Економія при броні: -8,90 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
104,22
Економія при броні: -6,86 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
206,90
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
207,43
Економія при броні: -12,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,57
Економія при броні: -9,81 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,75
Економія при броні: -5,39 грн