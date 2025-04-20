Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
2.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -12,85 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -12,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Широка, 66
3.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -12,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 11
3.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -25,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,24
Економія при броні: -7,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
207,96
Економія при броні: -11,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
211,48
Економія при броні: -14,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
8.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
10.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн