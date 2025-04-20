Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
190,68
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
188,23
Економія при броні: -16,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
178,78
Економія при броні: -7,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
187,19
Економія при броні: -15,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
94,82
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,33
Економія при броні: -7,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
190,32
Економія при броні: -18,59 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
191,92
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
94,06
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
206,53
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
181,32
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
197,70
Економія при броні: -9,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
209,68
Економія при броні: -31,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
195,86
Економія при броні: -13,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
94,42
Економія при броні: -5,04 грн