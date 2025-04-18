Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,39
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,38
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
189,09
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
189,11
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
194,49
Економія при броні: -13,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
173,26
Економія при броні: -7,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
180,03
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
206,59
Економія при броні: -9,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
199,15
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
174,70
Економія при броні: -7,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
189,79
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
201,64
Економія при броні: -12,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
190,25
Економія при броні: -11,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
191,60
Економія при броні: -13,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
207,43
Економія при броні: -27,13 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
191,38
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
177,19
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,96
Економія при броні: -8,36 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
8.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
189,99
Економія при броні: -11,37 грн