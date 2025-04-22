Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
193,05
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
195,75
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
192,97
Економія при броні: -14,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
177,81
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
206,02
Економія при броні: -24,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
195,16
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
173,95
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
190,41
Економія при броні: -11,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
177,01
Економія при броні: -12,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
95,06
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
92,91
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
94,22
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
194,07
Економія при броні: -12,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
194,31
Економія при броні: -11,76 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
192,67
Економія при броні: -12,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,78
Економія при броні: -15,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
103,40
Економія при броні: -16,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
91,63
Економія при броні: -5,69 грн