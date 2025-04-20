Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -37,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
348,00
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -37,20 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
66.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
364,51
Економія при броні: -24,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -38,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
324,00
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
128.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
351,92
Економія при броні: -12,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
160.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
160.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
169.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
171.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
171.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
171.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
171.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
171.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
171.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
176.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
178.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
178.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн