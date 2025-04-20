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Атерофітон (Aterofiton)
Атерофітон (Aterofiton)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 46
114.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 1
116.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
370,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Смига, вул. Дружби, 11/15
132.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
136.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
138.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
139.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 100
139.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
140.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
366,50
Економія при броні:
-53,20 грн
313,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
161.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
161.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
161.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
161.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
161.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
161.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
172.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теофіполь, вул. Макаренка, 2-В
172.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 59-А
172.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
175.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70
грн
Забрати 22.04 після 16:00
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