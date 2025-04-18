Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
354,30
Економія при броні: -14,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
360,72
Економія при броні: -21,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
9.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
370,30
Економія при броні: -52,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
9.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
10.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
370,30
Економія при броні: -52,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
364,07
Економія при броні: -24,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
11.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
360,14
Економія при броні: -20,45 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
12.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
353,49
Економія при броні: -13,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 8
24.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
339,60
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фурси, вул. Вереснева, 10
78.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
339,60
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корнин, вул. Соборна, 27
80.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
94.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
98.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
105.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
105.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн