Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
354,75
Економія при броні: -15,06 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -34,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
324,00
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
124.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
124.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
124.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
124.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
124.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
124.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
124.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
348,00
Економія при броні: -49,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
128.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
128.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
128.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн