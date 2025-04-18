Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
351,38
Економія при броні: -13,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
361,27
Економія при броні: -23,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
359,87
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
356,34
Економія при броні: -18,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
370,30
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
353,56
Економія при броні: -15,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
356,17
Економія при броні: -18,27 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн