Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
352,32
Економія при броні: -12,63 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
324,00
Економія при броні: -37,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
348,00
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -37,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
94.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
94.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
102.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
107.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
109.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
111.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
111.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
114.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
114.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
114.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
115.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
115.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Розсошенці, вул. Геофізична, 6
124.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн