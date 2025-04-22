Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
358,44
Економія при броні: -18,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
В містах поряд
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
128.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
361,20
Економія при броні: -21,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 8
129.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
339,60
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
336,00
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
359,77
Економія при броні: -20,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
131.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
339,60
Економія при броні: -20,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
131.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
341,20
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
131.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
351,92
Економія при броні: -12,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
132.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
357,14
Економія при броні: -17,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
139.4 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
357,31
Економія при броні: -17,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, пл. Героїв Майдану, 7/10
163.7 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 16
163.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Пирятин, вул. Соборна, 25
163.9 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
165.2 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Пирятин, вул. Європейська, 152-Б
165.8 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гребінка, вул. Магістральна, 102
173.1 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
173.6 км
Атерофітон таблетки 0.85 г №60
Ейм
332,70 грн