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АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки, №180 - Запоріжжя (339498) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (3)
252,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (7)
218,00
Економія: -6,54 грн
211,46 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (11)
230,00
Економія: -18,40 грн
211,60 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (6)
218,00
Економія: -10,90 грн
207,10 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (5)
165,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (4)
165,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (5)
169,50 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (5)
165,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (5)
164,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (5)
165,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
266,90 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (5)
221,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (8)
224,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
221,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (4)
267,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (5)
221,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
217,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (2)
222,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом