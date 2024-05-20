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FERTILOVIT® F OR 2 капсули, №90 - Запоріжжя (325149) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), капсули (3)
2339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: капсули (2)
2339,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
2453,00
Економія: -122,65 грн
2330,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б
Всього: капсули (2)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березняківська, 31
Всього: капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гандзюк Катерини, 1
Всього: капсули (5)
2339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7-Б
Всього: капсули (4)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1), капсули (4)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн