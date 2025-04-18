Добавка дієтична Малина + гліцин (Dietary additive Raspberry + glycine)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
5.2 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
5.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
5.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
7.4 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
7.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
7.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
7.6 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
7.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
8.3 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
8.6 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 2/30
9.3 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Берестейський, 100-Ф
9.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МАЛИНА+ГЛІЦИН" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак