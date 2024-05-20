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Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Запоріжжя (300094) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
231,00
Економія: -43,20 грн
187,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
219,00
Економія: -31,20 грн
187,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
243,00
Економія: -55,20 грн
187,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
214,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
232,65
Економія: -45,03 грн
187,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
217,91
Економія: -28,91 грн
189,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
197,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
221,99
Економія: -32,26 грн
189,73 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
219,00
Економія: -31,20 грн
187,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
214,74 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
219,00
Економія: -31,20 грн
187,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
267,80
Економія: -79,00 грн
188,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
213,99
Економія: -24,26 грн
189,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
211,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
219,48
Економія: -22,50 грн
196,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
211,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
197,27 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
219,00
Економія: -31,20 грн
187,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
222,91
Економія: -33,91 грн
189,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
217,12
Економія: -28,12 грн
189,00 грн