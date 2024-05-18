Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тростянець, вул. Благовіщенська, 8 Всього: упаковка (1) 386,14 Економія: -22,10 грн 364,04 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Перегінське, вул. Січових Стрільців, 30 Всього: упаковка (1) 469,10 Економія: -3,91 грн 465,19 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24 Всього: упаковка (1) 469,93 Економія: -6,00 грн 463,93 грн Забронювати