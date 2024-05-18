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АЛОЕ ВЕРА капсули флакон, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (264167) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
389,27
Економія: -25,23 грн
364,04 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 30
Всього: упаковка (1)
467,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
466,87
Економія: -6,19 грн
460,68 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом