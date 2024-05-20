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Sunlife Kollagen 3000 mg Sticks стік 5 г, №20 - Одеса (877559) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (1)
1364,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Сагайдачного Петра, 38
Всього: упаковка (1)
1367,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
1355,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
1367,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
1354,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
Всього: упаковка (1)
1364,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 3
Всього: упаковка (1)
1363,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
Всього: упаковка (1)
1370,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
1370,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
1364,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
Всього: упаковка (1)
1366,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новопокровка, вул. Центральна, 138
Всього: упаковка (1)
1364,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (2)
1364,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
1365,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 5-В
Всього: упаковка (2)
1358,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1370,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
1371,16 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом