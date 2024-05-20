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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛАГЕН) таблетки шипучі, №20 - Запоріжжя (547156) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
335,99
Економія: -48,39 грн
287,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
312,99
Економія: -25,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
325,99
Економія: -38,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
309,99
Економія: -22,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
311,99
Економія: -24,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
316,99
Економія: -29,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -53,39 грн
287,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (1)
319,49
Економія: -31,89 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
328,99
Економія: -41,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
318,99
Економія: -31,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
346,99
Економія: -59,39 грн
287,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -24,39 грн
287,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (2)
304,99
Економія: -17,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (3)
309,99
Економія: -22,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Всього: упаковка (2)
331,99
Економія: -44,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (2)
309,99
Економія: -22,39 грн
287,60 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -82,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -55,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -80,39 грн
287,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -72,39 грн
287,60 грн