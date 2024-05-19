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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛАГЕН) таблетки шипучі, №20 - Львів (547156) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -25,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
351,99
Економія: -64,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -38,41 грн
287,58 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
305,99
Економія: -18,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
348,99
Економія: -61,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
384,99
Економія: -97,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
319,99
Економія: -32,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
334,99
Економія: -47,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
351,99
Економія: -64,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -81,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
373,99
Економія: -86,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -81,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
334,99
Економія: -47,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -61,41 грн
287,58 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
297,99
Економія: -10,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -78,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (2)
359,99
Економія: -72,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
340,99
Економія: -53,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
348,99
Економія: -61,41 грн
287,58 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (3)
292,99
Економія: -5,41 грн
287,58 грн