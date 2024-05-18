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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛАГЕН) таблетки шипучі, №20 - Харків (547156) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -32,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
318,99
Економія: -31,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
329,99
Економія: -42,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
337,99
Економія: -50,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -16,36 грн
287,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
297,99
Економія: -10,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
302,99
Економія: -15,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -18,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -64,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
327,99
Економія: -40,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
352,99
Економія: -65,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -99,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (3)
368,99
Економія: -81,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
333,99
Економія: -46,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (2)
337,99
Економія: -50,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -64,36 грн
287,63 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
305,99
Економія: -18,36 грн
287,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (2)
322,99
Економія: -35,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (2)
344,99
Економія: -57,36 грн
287,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -55,36 грн
287,63 грн