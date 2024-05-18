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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛАГЕН) таблетки шипучі, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (547156) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
312,99
Економія: -26,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
309,99
Економія: -23,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
298,99
Економія: -12,56 грн
286,43 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
314,99
Економія: -28,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (2)
318,99
Економія: -32,56 грн
286,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
319,99
Економія: -33,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
326,99
Економія: -40,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
318,99
Економія: -32,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
353,99
Економія: -67,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -34,56 грн
286,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (3)
297,99
Економія: -11,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
346,99
Економія: -60,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (2)
359,99
Економія: -73,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
340,99
Економія: -54,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
373,99
Економія: -87,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -80,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -72,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (2)
311,99
Економія: -25,56 грн
286,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
335,99
Економія: -49,56 грн
286,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (2)
317,99
Економія: -31,56 грн
286,43 грн