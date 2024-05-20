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Альба® капсули, №30 - Одеса (892980) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: капсули (1)
195,80 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
184,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: капсули (1)
184,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
Всього: капсули (10)
205,73
Економія: -0,98 грн
204,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: капсули (10)
212,99
Економія: -24,62 грн
188,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: капсули (2)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Велика Олександрівка, вул. Котляревського, 27
Всього: упаковка (2)
184,13 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: капсули (10)
219,99
Економія: -31,62 грн
188,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: капсули (2)
195,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
Всього: капсули (1)
184,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
Всього: капсули (2)
184,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: капсули (1)
184,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: капсули (20)
216,10
Економія: -2,50 грн
213,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Воловець, вул. Карпатська, 52
Всього: упаковка (1)
204,03
Економія: -0,02 грн
204,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: капсули (1)
184,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -45,62 грн
188,37 грн