Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залозиАльба®Ціни в аптеках

Альба® капсули, №30 - Київ (892980) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: капсули (2)
195,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: капсули (1)
184,68 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: капсули (10)
219,99
Економія: -31,62 грн
188,37 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: капсули (10)
220,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Велика Олександрівка, вул. Котляревського, 27
Всього: упаковка (2)
184,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
Всього: капсули (1)
184,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
Всього: капсули (2)
184,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: капсули (1)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: капсули (2)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
Всього: капсули (10)
205,63
Економія: -0,58 грн
205,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
184,10 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: капсули (20)
215,33
Економія: -2,79 грн
212,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: капсули (10)
212,99
Економія: -24,62 грн
188,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: капсули (1)
195,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: капсули (1)
184,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -45,62 грн
188,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (1)
184,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Воловець, вул. Карпатська, 52
Всього: упаковка (1)
207,07
Економія: -2,87 грн
204,20 грн