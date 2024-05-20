Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАЛКО-СОРБЦіни в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Запоріжжя (764534) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
190,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
149,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
152,82 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
190,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: флакон (2)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: флакон (1)
272,70
Економія: -82,30 грн
190,40 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: флакон (2)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
272,70
Економія: -82,30 грн
190,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: флакон (2)
257,90
Економія: -64,70 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: флакон (2)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: флакон (1)
257,90
Економія: -64,70 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
257,90
Економія: -64,70 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: флакон (1)
257,90
Економія: -64,70 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: флакон (2)
249,80
Економія: -56,60 грн
193,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: флакон (1)
277,00
Економія: -83,80 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -86,60 грн
190,40 грн