АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Запоріжжя (764534) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Марганець, вул. Київська, 145
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
1 соціальна аптека
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11