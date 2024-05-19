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Абсолют капсули, №30 - Львів (128276) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -54,83 грн
271,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -79,83 грн
271,16 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 18/2
Всього: упаковка (1)
498,50
Економія: -129,60 грн
368,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
360,98
Економія: -10,83 грн
350,15 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
394,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
325,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: капсули (15)
321,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
316,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
310,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
317,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
325,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
325,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
498,50
Економія: -129,60 грн
368,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (1)
325,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
364,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
341,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
325,80 грн