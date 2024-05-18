Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториАбсолютЦіни в аптеках

Абсолют капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (128276) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
308,18
Економія: -14,90 грн
293,28 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: капсули (15)
278,16
Економія: -16,44 грн
261,72 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
264,86
Економія: -9,75 грн
255,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
316,72
Економія: -20,19 грн
296,53 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
304,89
Економія: -11,73 грн
293,16 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: капсули (15)
318,99
Економія: -37,13 грн
281,86 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
307,71
Економія: -11,18 грн
296,53 грн
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
269,73
Економія: -8,01 грн
261,72 грн
Аптеки 24 години
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
246,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: капсули (15)
297,37
Економія: -14,40 грн
282,97 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: капсули (15)
321,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
317,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
310,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
325,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
498,50
Економія: -129,60 грн
368,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
325,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
316,20 грн