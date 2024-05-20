Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиАНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛАЦіни в аптеках

АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА капсули, №30 - Запоріжжя (229570) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
509,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
509,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
509,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
502,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
570,99
Економія: -88,11 грн
482,88 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
553,00
Економія: -72,00 грн
481,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
509,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
549,99
Економія: -67,11 грн
482,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
509,60 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
509,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
509,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
509,60 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
509,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
509,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
509,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
509,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
509,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
509,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
509,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
509,60 грн