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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Одеса (755637) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (9)
56,90
Економія: -14,80 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (24)
56,90
Економія: -14,80 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (9)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (15)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (3)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
53,10
Економія: -1,59 грн
51,51 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (13)
53,10
Економія: -1,59 грн
51,51 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (5)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (12)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (12)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (7)
44,65
Економія: -1,34 грн
43,31 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (1)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (3)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (13)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (5)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
Всього: упаковка (5)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (2)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
Всього: упаковка (4)
49,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (8)
44,37 грн