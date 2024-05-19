Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівNATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМЦіни в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Львів (755637) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
34,47
Економія: -4,10 грн
30,37 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (6)
49,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (11)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (4)
49,70 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (6)
49,70 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (3)
55,70
Економія: -13,60 грн
42,10 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (3)
49,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (4)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (6)
44,65
Економія: -1,34 грн
43,31 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (4)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (4)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (12)
53,10
Економія: -1,59 грн
51,51 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (8)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (6)
49,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (6)
50,10
Економія: -1,50 грн
48,60 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Всього: упаковка (2)
49,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (24)
56,90
Економія: -14,80 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (12)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом