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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (755637) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (8)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (10)
47,00
Економія: -4,90 грн
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (8)
56,10
Економія: -14,00 грн
42,10 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
53,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (7)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (12)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (10)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
Всього: упаковка (8)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (2)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (10)
55,70
Економія: -13,60 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (13)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (9)
56,10
Економія: -14,00 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (3)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (12)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (1)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (10)
56,10
Економія: -14,00 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (12)
56,10
Економія: -14,00 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (12)
56,10
Економія: -14,00 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (3)
55,70
Економія: -13,60 грн
42,10 грн