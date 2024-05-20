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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблyко, №1 - Запоріжжя (111370) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (26)
45,00
Економія: -9,00 грн
36,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -9,00 грн
36,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
42,50
Економія: -3,00 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (5)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (2)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (4)
46,33
Економія: -6,86 грн
39,47 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (3)
46,70
Економія: -4,60 грн
42,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (18)
45,00
Економія: -9,00 грн
36,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
42,65
Економія: -3,04 грн
39,61 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (5)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (7)
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (12)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (12)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (4)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (9)
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (11)
47,05
Економія: -7,62 грн
39,43 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (14)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (12)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн