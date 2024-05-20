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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблyко, №1 - Одеса (111370) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (13)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (13)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (12)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (10)
51,00
Економія: -8,90 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (10)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (8)
46,70
Економія: -4,60 грн
42,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (9)
44,90 грн
Верона
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Маргарита
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (2)
44,70 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (5)
44,70 грн
Аліна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Афіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (12)
41,50 грн